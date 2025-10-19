Meteoroloji uyardı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji’den yeni uyarı geldi. Yurdun büyük bir bölümü bugün yağış altında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bolu, Sakarya, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük’te kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Hava sıcaklığı, yağışların etkisiyle birlikte yurt genelinde düşecek. Ancak hafta ortasına doğru, sıcaklığın tekrar artacağı tahmin ediliyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağış etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklığın Ankara'da 19, İstanbul'da 18, İzmir'de 21 derece olmasını bekleniyor.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.