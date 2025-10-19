Duman 14.8ºC Ankara
TRT Haber 19.10.2025 09:34

32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama

32 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da FETÖ operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Son 2 haftada 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi ve soruşturma başlatıldı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

Ali Yerlikaya FETÖ
