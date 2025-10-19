Az Bulutlu 13.4ºC Ankara
Türkiye
İHA 19.10.2025 07:26

Ağacı devirip yan yattı, yara almadan kurtuldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ağacı devirdikten sonra yan yatan hafif ticari araçta bulunan kişiler kazadan yara almadan kurtuldu. Alkollü olduğu öğrenilen sürücüye 9 bin 268 TL para cezası yazılırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Ağacı devirip yan yattı, yara almadan kurtuldu
[Fotograf: İHA]

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; F.P yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağacı devirerek, tramvay durağına yan yattı.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde sürücü F.P.’nin 1.52 promil alkollü olduğu belirlendi.

F.P.’ye 9 bin 268 TL para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kayseri
