Kuvvetli rüzgar ve fırtına Ege'de yaşamı olumsuz etkiledi. Balıkesir ve İzmir'de oluşan hortumla beraber çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü.

Bölgede çok sayıda tekne de zarar gördü. Birçok yerde maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 10-15 arası binanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları araçların üzerine düştü. Maddi zarar oluştu.

Ayvalık'ta oluşan kısa süreli hortum sebebiyle bazı binaların çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları araçların üzerine düştü. pic.twitter.com/SPrVBtDvs9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2021

Fırtına sonucu hafif şekilde yaralananların olduğu bilgisi mevcut. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çeşme'de hortum oluştu

Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu.

Bazı vatandaşlar yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Çanakkale’de dolu yağdı

Çanakkale’de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamadı. Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

Sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza büründü.