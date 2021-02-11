Manavgat´ın Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Mehmet Çelik’e ait sebze meyve deposunda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangın tüm tesisi sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi´ne ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tesisin iç kısmından başlayıp büyüyen yangına hızla müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Tesisin içinde yer yer küçük çapta devam eden yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri, diğer bölümlerde ise soğutma çalışmasına başladı.

Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye personeline ambulansta müdahale edildi. Yangın sonucu sebze meyve deposunda milyonlarca lira zarar olduğu belirtildi.