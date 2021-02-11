Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma günü, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden

çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz. pic.twitter.com/n0F1HVTJrl — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 11, 2021

Valilik, kentte yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

"Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma günü, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden

çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz."