Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ankara Valiliği, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı uyardı.
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma günü, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 11, 2021
çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz. pic.twitter.com/n0F1HVTJrl
Valilik, kentte yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:
"Meteorolojik verilere göre 12 Şubat Cuma günü, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden
çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz."
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