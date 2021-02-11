Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 23 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe merkezinde göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdiği bildirildi.
Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtilen açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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