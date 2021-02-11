Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde adliye çıkışı taşlı ve sopalı kavga
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan kavga çıktı. Olayda 11 kişi yaralandı.
Boşanma nedeniyle duruşmaları görülen çiftin yakınları arasında adliye çıkışında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, birbirlerine silah, taş, inşaat demiri ve sopalarla saldıran gruptakilerden 11 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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