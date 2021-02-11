Kelebekler Vadisi'ni arkasına alıp fotoğraf çektirdi. Ardından kayalıklardan düşerek can verdi.

Karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Semra Aysal'ın eşi tutuklu Hakan Aysal'ın yargılanmasına başlandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde tasarlayarak öldürme suçundan açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Sanık suçlamayı kabul etmedi

Hakan Aysal, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Eşini iterek ölümüne sebep olduğu suçlamasını kabul etmedi.

Eşi adına yaptırdığı ve iddianamede cinayetin gerekçesi olarak gösterilen 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası da soruldu.

[Fotoğraf: AA]

Duruşma ertelendi

Hakan Aysal, ekstrem sporlarla ilgilendikleri için sigorta yaptırdıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksiklerin tamamlanması için de duruşmayı erteledi.

Eşini iterek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Hakan Aysal 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.