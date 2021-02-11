Antalya'da 23 yaşındaki Sibel Gezici, bilinmeyen bir nedenle birinci kattaki dairenin balkonundan kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kadının balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anında bir vatandaşın, kaldırımda yürürken aniden yolun karşısına geçmek için döndüğü, bu esnada yukarıdan kaldırıma kırmızı kıyafetli elinde çanta bulunan bir kadının düştüğü görülüyor.

Genç kadın taburcu edildi

Yaralanan kadının yardımına tehlike atlatan vatandaş ve çevredekiler koştu.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerini müdahale ettiği kadın, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezici, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.