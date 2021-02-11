8 metre boyunda, 52 yolcu kapasitesine sahip...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de test ettiği yüzde yüz elektrikli sürücüsüz otobüs Otonom Atak Electric, Bursa'da tanıtıldı.

Türk mühendisler tarafından geliştirildi

Şoför bulunmayan araç, içine yüklenen koordinatlarla ilerliyor, kendisi duruyor, kalkıyor ve koordinatların dışına çıkmıyor.

Karsan-Adastec iş birliği ile geliştirilen "Otonom Atak Electric", seri üretime hazır.

[Fotoğraf: AA]

Üretiminden yazılımına, tasarımından mühendisliğine tamamen Türk imzası taşıyor.

Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş, birçok sürücüsüz araç çalışmaları olduğunu ancak ticari anlamda satılabilir şekilde bir ilk olduğunu söyledi.

Sürücüsüz 50 kilometre hız yapabiliyor

Atak'ın menzili 300 kilometre, bataryaların dolumu içinse 3 saat gerekiyor.

Elektrikli otobüs sürücüsüz 50 kilometre hız yapabiliyor.

Adastec Üst Yöneticisi Ali Ufak Peker, "Otobüsü seçmemizin sebebi ticari araç otomotivde oldukça güçlü kendi tasarımına kendi karar verebiliyor, Karsan en güzel örneklerden biri" dedi.

[Fotoğraf: AA]

'Atak' Romanya'ya da satıldı

Otobüslerden ilki Romanya'ya satıldı, ABD'den de talep var.

Türkiye'de ise ilk seferini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

Haber: Ferhat Özkaner

