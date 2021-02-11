Türkiye'nin ilk yerli elektrikli sürücüsüz otobüsü Bursa'da tanıtıldı
Türkiye'nin ilk yüzde yüz elektrikli sürücüsüz otobüsünün seferleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği 'Otonom Atak Electric' kapılarını basın mensuplarına açtı. Araca, yurt dışından da talep var.
8 metre boyunda, 52 yolcu kapasitesine sahip...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de test ettiği yüzde yüz elektrikli sürücüsüz otobüs Otonom Atak Electric, Bursa'da tanıtıldı.
Türk mühendisler tarafından geliştirildi
Şoför bulunmayan araç, içine yüklenen koordinatlarla ilerliyor, kendisi duruyor, kalkıyor ve koordinatların dışına çıkmıyor.
Karsan-Adastec iş birliği ile geliştirilen "Otonom Atak Electric", seri üretime hazır.
Üretiminden yazılımına, tasarımından mühendisliğine tamamen Türk imzası taşıyor.
Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş, birçok sürücüsüz araç çalışmaları olduğunu ancak ticari anlamda satılabilir şekilde bir ilk olduğunu söyledi.
Sürücüsüz 50 kilometre hız yapabiliyor
Atak'ın menzili 300 kilometre, bataryaların dolumu içinse 3 saat gerekiyor.
Elektrikli otobüs sürücüsüz 50 kilometre hız yapabiliyor.
Adastec Üst Yöneticisi Ali Ufak Peker, "Otobüsü seçmemizin sebebi ticari araç otomotivde oldukça güçlü kendi tasarımına kendi karar verebiliyor, Karsan en güzel örneklerden biri" dedi.
'Atak' Romanya'ya da satıldı
Otobüslerden ilki Romanya'ya satıldı, ABD'den de talep var.
Türkiye'de ise ilk seferini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.
Haber: Ferhat Özkaner
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