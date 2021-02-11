Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolunda, Gökhan Özduman yönetimindeki otomobil, 7 Eylül Parkı Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Nevzat Güven plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıktıktan sonra devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.