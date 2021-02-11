Olay, dün öğle saatlerinde Sandıklı ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Oktay U. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti.

Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U, kısa sürede yakalanarak çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan H.U. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U, ameliyat edildi.

Sadece yaralamak istediğini öne sürdü

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Oktay U, bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Oktay U, kızının yurtta kaldığını ancak kaçıp geldiğini, kendisinin buna karşı çıktığını anlattı.

Daha sonra aralarında çıkan tartışmanın ardından H.U.'yu bıçakladığını aktaran Oktay U, öldürme amacının olmadığını, sadece yaralamak istediğini öne sürdü.

Oktay U. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

Bıçaklanan H.U'nun durumu ağır

Bu arada durumu ağır olan H.U, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. H.U.'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.