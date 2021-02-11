7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi’nde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye inen ekipler, yaptıkları kontrolde Semra Aysal’ın öldüğünü tespit etti.

“Sigortadan para almak için öldürdü” iddiası

Başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen kasımda tutuklandı.

Hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aysal’ın, eşi Semra Aysal’a "bedelin ödeneceği kişi kendisi" olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için eşini öldürdüğü öne sürüldü.

"Döndüğümde Semra yoktu” savunması

Bugün Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hakan Aysal cezaevinden SEGBİS ile katılırken, davada Semra Aysal’ın ağabeyi Naim Yolcu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hakan Aysal, “Kayalıklarda otururken Semra fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Telefon, yaklaşık iki metre uzaklıktaki çalıların orada duran çantalarımızdaydı. Çantaları almak için gittim. Geriye döndüğümde Semra yoktu” sözleriyle eşinin düştüğünü iddia etti ve suçlamaları kabul etmedi.

Ferdi kaza sigortası ile ilgili sorular soruldu

Mahkeme başkanının, ferdi kaza sigortasını neden yaptırdığını sorması üzerine Aysal ekstrem sporlarla ilgilenmesi nedeniyle sigortayı yaptırdığını açıkladı.

Aysal, sigortada yer alan "Semra Aysal’ın hayatını kaybetmesi durumunda varisi Hakan Aysal, Hakan Aysal’ın hayatını kaybetmesi durumunda ise varislerinin aile yakınları" olacağı yönündeki maddenin sorulması üzerine ise "Poliçeyi çok incelemedim. Bankacı doldurdu. Ben de eşime imzalatıp getirdim. Böyle bir maddenin olduğunu bilmiyordum" yanıtını verdi.

İfadeler çelişkili

Semra Aysal’ın ailesinin avukatı Kerem Özgen, çiftin 10 dakika önce kardeşlerine yolladıkları fotoğrafta çantanın ve telefonun yanlarında olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Sanığın çelişkili ifadelerine dikkat çeken Özgen, ilgili fotoğrafın dava dosyasına eklendiğini söyledi.

Sigorta poliçesini düzenleyen bankacı dinlenecek

Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına ve 400 bin liralık ferdi kaza sigorta poliçesini düzenleyen banka görevlisinin tanık olarak dinlenmesine karar verilerek ertelendi.

Aynı zamanda çift adına 2016-2018 yılları arasında çekilen kredilerin tespitine, cenaze tarihinde yapılan bireysel emeklilik aylık ödemesinin otomatik ödemeyle yapılıp yapılmadığının tespiti için bankaya yazı yazılmasına, el yazısı örneklerinin incelenmesine ve Hakan Aysal'a bir dönem tedavi gördüğü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden verilen raporların Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine karar verildi.