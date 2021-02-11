Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 14 katlı binada patlama
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 14 katlı bir binanın 6. katında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi Sokak'ta bulunan 14 katlı bir apartmanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın etkisiyle oluşan dumandan etkilenen bina sakinlerini tahliye etti.
[Fotoğraf: DHA]
Bir kişi hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale ederken, bir kişi de hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın meydana geldiği dairedeki kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Patlamanın meydana geldiği dairede tadilat yapıldığı ve boş olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 17:22
- 17:18
- 17:22
- 17:21
- 17:11
Sıradaki Haber
İstanbul Valiliği uyardı: Soğuk ve kar yağışına dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz