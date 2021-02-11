Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi Sokak'ta bulunan 14 katlı bir apartmanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın etkisiyle oluşan dumandan etkilenen bina sakinlerini tahliye etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale ederken, bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın meydana geldiği dairedeki kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Patlamanın meydana geldiği dairede tadilat yapıldığı ve boş olduğu öğrenildi.