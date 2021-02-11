Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz'da orman yangını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sevgiseli Caddesindeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, Sancaktepe, Bozhane ve Çavuşbaşı bölgelerinden giden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın söndürme çalışmaları için helikopter desteği istendiği belirtildi.
Etiketler: Orman Yangını
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