Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle kuzeybatı kesimlerden başlayarak 8-17 derece azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara ve Batı Karadeniz'den başlamak üzere gelecek hafta kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Soğuk hava dalgası en az 10 gün sürecek

En az 10 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasının, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlarla neden olabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

7 kente soğuk hava uyarısı

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının önemli ölçüde azalmaya başlayacağını açıkladı.

Yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıklar hafta sonunda 6 ila 15 derece azalacak.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren de kuzey ve iç kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile kar yağışlarının aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.