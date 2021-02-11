Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik köpekler tepki verdi

Adreste yapılan aramada İmla ve Ezber isimli uyuşturucu madde tespit köpeklerinin tepki vermesi üzerine üç farklı noktada uyuşturucu madde ele geçirildi.

218 kilogram uyuşturucu madde

Şüphelinin hayvan ağılının bulunduğu samanların arasında 2 kg toz esrar, evinde 1 kg skunk esrar ve evin müştemilatının bulunduğu dere yatağında ise gömülü vaziyette 215 kg toz esrar maddesi olmak üzere toplam 218 kg toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

