Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İmla ve Ezber fark etti, 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl’ün Genç ilçesinde bir evde yapılan operasyonda 218 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Narkotik köpekler tepki verdi
Adreste yapılan aramada İmla ve Ezber isimli uyuşturucu madde tespit köpeklerinin tepki vermesi üzerine üç farklı noktada uyuşturucu madde ele geçirildi.
218 kilogram uyuşturucu madde
Şüphelinin hayvan ağılının bulunduğu samanların arasında 2 kg toz esrar, evinde 1 kg skunk esrar ve evin müştemilatının bulunduğu dere yatağında ise gömülü vaziyette 215 kg toz esrar maddesi olmak üzere toplam 218 kg toz esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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