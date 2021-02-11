Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, YURT HABER
Otomobil benzin istasyonuna çarptı, faciadan dönüldü
Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonundaki pompalara çarparak durabildi. Kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Söngüt köyü mevkisinde meydana geldi.
Turhal'dan Tokat yönüne giden Faik Demir yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Otomobil istasyondaki pompalara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Demir, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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