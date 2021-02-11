İlçeye bağlı Gökçukur Mahallesinde COVID-19 vakaların artması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı verildi.

Mahallede uygulanacak karantina 10 gün sürecek.

Mahallenin giriş ve çıkışları da jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.