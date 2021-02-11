Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
İlçeye bağlı Gökçukur Mahallesinde COVID-19 vakaların artması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı verildi.
Mahallede uygulanacak karantina 10 gün sürecek.
Mahallenin giriş ve çıkışları da jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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