Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hasta taşımayan ambulans sürücülerine "çakar" cezası
İstanbul'da gerçekleştirilen çakarlı araç denetiminde, hasta taşımayan ancak çakar kullanan ambulans sürücülerine ceza kesildi.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlarında çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar denetlendi. Bu kapsamda, 137 araç durdurularak kontrol edildi. İkisi hasta nakil ambulansı olmak üzere 4 araca ceza kesildi.
Denetim sırasında içinde hasta olmadığı halde çakarları yanan bir ambulans kenara çekildi. Ancak ambulansın şoförü cezadan kurtulabilmek için polise direndi.
Durdurulan bir başka ambulansın da hasta taşımadığı ortaya çıktı. Şoför hasta almak için acele ettiğini söylese de polisi ikna edemedi.
Sürücüye toplamda bin 627 lira ceza kesildi.
Etiketler: Trafik
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