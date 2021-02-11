Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da "10 numara yağ" olarak da bilinen 10 ton 860 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Aksaray-Adana kara yolunda tanker yüklü aracı durdurdu.
Tankerde yapılan aramada 10 ton 860 kilogram "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Araçtaki S.G, F.G, C.B, Ü.B. ve İ.B. gözaltına alındı.
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