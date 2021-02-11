Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin kış tatilini geçirmek için geldiği, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken ve Konaklı'da görevli Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, misafirlerin rahat bir tatil geçirebilmeleri için kayaklı ve motorize ekipleriyle görev yapıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 600 rakımındaki karakolda görevli JAK personeli, Palandöken Dağ'ndaki iki kayak merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolan, mahsur kalan veya kayak yaparken düşüp yaralanan tatilcilerin yardımına koşuyor.

JAK timleri, toplam 70 kilometre pist uzunluğu bulunan Palandöken'in 3 bin 200 rakımlı Ejder zirvesi ile diğer pistlerde profesyonel kayaklı ve motorize ekipleriyle devriyeler atarak görevlerine aralıksız devam ediyor.

"27 ayrı pistte gece gündüz demeden aralıksız nöbet tutuluyor"

Kayak merkezindeki telesiyej ve gondolların olduğu noktalarda nöbet tutan ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymaları ve sosyal mesafeye de dikkat etmeleri için vatandaşlara sürekli ikazlarda bulunuyor.

İletişimi rahat sağlayabilmek amacıyla iyi derecede yabancı dil eğitimi alan JAK personeli, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kayak merkezlerini tercih eden yerli ve yabancı turistlere, aldıkları tedbirlerle güven veriyor.

JAK görevlileri, Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı ve en uzunu 12 kilometre olan merkezlerdeki 27 ayrı pistte, gece gündüz demeden kayakla ya da kar motoru ile devriye atıyor.