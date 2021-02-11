Deniz ve boğazlardaki kazalara müdahale ediyor, can ve mal güvenliğini sağlıyorlar.

Herkes fırtınalı havalardan kaçarken onlar denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Denizlerin güvenliği onlardan soruluyor

Denizlerin asayişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 gün 24 saat nöbet tutan ekiplerden soruluyor.

23 istasyonla hizmet veren ekipler, kritik mevkilerde konuşlanarak, yardım çağrısında bulunan gemilere denizden ve havadan müdahale edebiliyor.

Kurtarma gemilerinin en büyüğü 'Nene Hatun'

Bunlar arasında 30 deniz mili hız yapabilen botlarının yanısıra en büyük acil durum müdahale gemisi Nene Hatun da bulunuyor.

18 deniz mili seyir hızına, 205 ton çeki gücüne sahip Nene Hatun Gemisi'nde 20 yataklı bir hastane ve helikopter pisti var.

Nene Hatun Gemisi en son 27 Ocak’ta Beykoz Riva açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisini kurtarmıştı.