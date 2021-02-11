Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde yaşayan Mehmet Bul, Osmanlı Torunu Köy Müzesi'nde bine yakın sergilediği eşyayla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Mehmet Bul, amacının tarihe ışık tutmak olduğunu vurguluyor.

Ziyaretçiler geçmişte yolculuğa çıkıyor

Ziyarete gelen vatandaşları evin kapısı açıldıktan sonra giriş kısmındaki bölümde dibek taşı, su matarası, orak, saban, ahşaptan yayık ayran yapma makinesi, halı dokuma makinesi, terazi, elek, kürek, testi, ahşap kaşıklar karşılıyor. Müzenin ikinci bölümünde ise araba tekerlekleri, yapma arı kovanı, halı dokuma tezgâhı yer alıyor.

Evin kapalı bir bölümünde ise gaz lambası, mataralar, fener, berberlerin yüz yıkamak için kullandığı kap, çivi, pense, çekiç, at nalı, ibrik, bakırdan kap, közle çalışan ütü, bıçak, radyolar, teypler, daktilolar ve plak gibi eşyalar, ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

“Anılarımızı burada yaşatıyoruz”

Mehmet Bul, geçmişi geleceğe taşımak için Osmanlı Torunu Köy Müzesi’ni 2007 yılında oluşturmaya başladığını söyledi:

"Bu müze; köylülerin, arkadaşlarımızın geçmişte kullandıkları malzemeleri vermesiyle ortaya çıktı. Müzemiz 3 bölümden oluşuyor. Anılarımızı burada yaşatıyoruz. Ziyaretçilerimizden olumlu tepkiler alınca mutlu oluyoruz. Ayrıca gelenlerden hiçbir ücret almıyoruz. Misafirlerimize kapımızı ve soframızı açtık. Ziyaretçilerimize çay, fırın böreği ve yayık ayranı ikram ediyoruz."

1000'e yakın eşyanın sergilendiği müzede ziyaretçilerden ücret de alınmıyor.

