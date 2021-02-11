Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Niksar Kalesi restore ediliyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Anadolu'nun 2'nci büyük kalesi olan tarihi Niksar Kalesi'nin yıkık surları yeniden ayağa kaldırılıyor.
Tokat’ta Unesco Kültür Mirası Listesinde yer alan Niksar kalesi restorasyon çalışmalarının bitmesiyle ziyarete açılacak.
Milattan önce 300'lü yıllarda inşa edilen kale, Pontus, Roma, Bizans ve Türk-İslam medeniyetlerinden izler taşıyor.
Kaledeki restorasyon çalışmaları surlar, kale içi restorasyonları ve kazılarla birlikte 22 tane eseri de içinde barındırıyor.
6 kilometre uzunluğundaki yıkık surların restorasyonunun ardından kale ziyarete açılacak.
Etiketler: Kültürel Miras
Sıradaki Haber
II. Gençler Arası Öykü Yarışması'na başvurular başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz