Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "II. Gençler Arası Öykü Yarışması"na başvurular başladı.

Yarışma kapsamında yazılacak eserlerin teması ise “Benim Çocukluğum.”

Üç kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, 13-29 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek.

Yarışmaya son katılım tarihi 1 Nisan olarak belirlendi.

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yarışmaya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı:

"Sevgili arkadaşlar siz anlatın, biz okuyalım. Gençler Arası Öykü Yarışmamıza "Benim Çocukluğum" konulu öykülerinizi bekliyoruz"