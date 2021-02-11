II. Gençler Arası Öykü Yarışması'na başvurular başladı
"II. Gençler Arası Öykü Yarışması"na başvuru süreci başladı. 13-29 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği yarışmaya son katılım tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "II. Gençler Arası Öykü Yarışması"na başvurular başladı.
Yarışma kapsamında yazılacak eserlerin teması ise “Benim Çocukluğum.”
Üç kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, 13-29 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek.
Yarışmaya son katılım tarihi 1 Nisan olarak belirlendi.
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere çağrı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yarışmaya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı:
"Sevgili arkadaşlar siz anlatın, biz okuyalım. Gençler Arası Öykü Yarışmamıza "Benim Çocukluğum" konulu öykülerinizi bekliyoruz"
Sevgili arkadaşlar siz anlatın, biz okuyalım.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 11, 2021
Gençler Arası Öykü Yarışmamıza "Benim Çocukluğum" konulu öykülerinizi bekliyoruz.
Detayları https://t.co/e4vYxBJhWK üzerinden öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/YFoAw82vNF
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