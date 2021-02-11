Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Nur İncegül yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz salı günü 77 yaşında hayatını kaybeden Nur İncegül, aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

Nur İncegül, Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret gibi birçok filmde rol almıştı.