Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yeşilçam'dan bir kayıp daha
[Fotoğraf: DHA]
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Nur İncegül 77 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Nur İncegül yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz salı günü 77 yaşında hayatını kaybeden Nur İncegül, aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.
Nur İncegül, Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret gibi birçok filmde rol almıştı.
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