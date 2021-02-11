Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'daki deprem korku ve paniğe neden oldu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sakarya'da, merkez üssü Akyazı ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7.02 kilometre altına kaydedilen deprem ilçede büyük korkuya neden oldu.
Depreme kapalı alanlarda yakalanan vatandaşlar ise panikle kendini dışarı attı. Deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik ve korku anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 17:22
- 17:18
- 17:22
- 17:21
- 17:11
Sıradaki Haber
Belediye otobüsünü çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz