Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sakarya'da, merkez üssü Akyazı ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7.02 kilometre altına kaydedilen deprem ilçede büyük korkuya neden oldu.

Depreme kapalı alanlarda yakalanan vatandaşlar ise panikle kendini dışarı attı. Deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik ve korku anları güvenlik kameralarına yansıdı.