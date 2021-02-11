Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri Ş.D. yönetimindeki minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.
Kontrollerde yakalanan Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu 19 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü Ş.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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