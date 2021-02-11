Kentte uzun yıllardır üretilen kestane şekerinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan başvuru sonuçlandı.

Coğrafi işaretli ürünlerin dünyada 200 milyar dolarlık, Avrupa'da ise 60 milyar euroluk pazarının bulunduğunu belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay şunları söyledi:

"Bursa'mız da coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri. Oda olarak sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda ilk müracaatı kestane şekeri için yaptıklarını bildiren Burkay, "Yakın zamanda Bursa kestane şekeri için Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlamayı hedefliyoruz" bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AA]

6 ürün için süreç devam ediyor

Bursa'da cevizli lokum, cantık, tahinli pide, Bursa döner kebabı, süt helvası ve üzüm şırası için de coğrafi işaret çalışmaları sürüyor.