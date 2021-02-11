Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
Çanakkale açıklarında seyreden Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Gemide 22 mürettebat ile 4 yolcu bulunuyor. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi.
İtalya'nın Trieste Limanı'ndan İstanbul'un Tuzla Limanı'na doğru ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde öğle saatlerinde duman fark edildi.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçen kaptan, gemide yangın çıktığını aktardı.
GALLIPOLI SEAWAYS isimli Ro-Ro gemisindeki yangına, Genel Müdürlüğümüze ait Kurtarma 4 ve Kurtarma 10 Römorkörleri ile müdahale başladı. @UABakanligi @selimdursun06 pic.twitter.com/10fjgsTyuN— KEGM (@kiyiemniyet) February 11, 2021
26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla 3 adet römorkör gönderildi.
Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan gemideki yangına iki yönden müdahale ediliyor.
Gemide, 22 personel ve 4 yolcu ile 246 aracın bulunduğu öğrenildi.
Gemi kıyıya yanaştırılıyor
Geminin Akçansa Limanı'ndan kıyıya yanaştırılıyor. Limanda, itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.
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