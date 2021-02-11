Bursa’da kitap okuma alışkanlığını artırmayı amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu amaç doğrultusunda 0-12 yaş grubunu hedefleyen “Kitap Eczanesi” projesini gerçekleştirdi.

Türkiye’de bir ilk olan projede, tedavi için Şehir Hastanesi’ne gelen çocukların doktorlar tarafından hastane içindeki Kitap Eczanesi’ne yönlendirilmesiyle okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

Kitaplar reçete ile alınacak

Çocuklara tedavisi için gerekli ilaçları yazan doktorlar, ilave olarak da çocuk adına düzenlenen bir kitap reçetesi verecek.

Üzerinde “Günde en az 10 sayfa olmak üzere, tok karnına, tercihen bir bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur” yazılı reçete eczaneye giden çocuklar yaş gruplarına göre istedikleri kitabı alabilecek.

Ayrıca hasta çocuklar kitapla birlikte verilen biletle Büyükşehir Belediyesi’nin sinema ve tiyatro gibi 5 ayrı etkinliğini de ücretsiz olarak izleyebilecek.

Kitap okumak ilaçlar kadar faydalı

Projenin kısa sürede kentteki tüm hastanelerde hayata geçirileceğini müjdeleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kitap okuma alışkanlığının çocuklar üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti:

“Kitaplar, çocukların hayal dünyasını, konuşma becerisini, kelime dağarcığının zenginleşmesini ve çevrelerini tanımalarını sağlarken, merak duygularını ise besliyor. Bu nedenle okul öncesi ile on iki yaş arasındaki çocukların masal kitapları ile iç içe büyümesi çok önemli. Biz de çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmamaya çalıştık. Bu projenin ana hedefi çocuklara kitap hediye etmek değil, kitapları, doktordan aldıkları bir reçete karşılığında aldıkları için kitap okumanın ilaçlar kadar faydalı ve sağlıklı olmak gibi hayati bir ihtiyaç olduğu konusunda şuurlandırmak.”