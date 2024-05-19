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Gündem
AA 19.05.2024 21:30

AFAD: İran'daki helikopter kazası için arama kurtarma ekipleri yola çıktı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır" denildi.

AFAD: İran'daki helikopter kazası için arama kurtarma ekipleri yola çıktı

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.

İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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