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Gündem
AA 19.05.2024 20:31

Dışişleri: Arama faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri: Arama faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarının temenni edildiği aktarılarak, kardeş İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü belirtiyor.

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Dışişleri Bakanlığı İbrahim Reisi İran
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