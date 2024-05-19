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Gündem
TRT Haber 19.05.2024 14:46

AK Parti'de istişare toplantıları

AK Parti'de kongre süreci başlamadan iki önemli toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya gelecek. İlk toplantı 31 Mayıs, 1-2 Haziran tarihleri arasında Kızılcahamam'da yapılacak. İstişare toplantılarında, AK Parti'nin izleyeceği yol haritası belirlenecek.

AK Parti'de istişare toplantıları
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AK Parti'de gündem, kongre hazırlığı.Kongre öncesi iki önemli toplantı yapılacak. 31 Mart yerel seçiminin sonucu değerlendirilecek.

AK Parti'deki ilk toplantı, 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında milletvekilleri Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

İkinci toplantı da 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda yapılacak toplantıda, belediye başkanları bulunacak.

AK Parti'de kongre süreciyle ilgili takvimin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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