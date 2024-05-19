Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinize umut dolu, huzur ve barış dolu bir gelecek diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Tarihimizde bir dönüm noktasını teşkil eden 19 Mayıs’ın gençlerimizin bayramı olması elbette tesadüf eseri değildir.

19 Mayıs tarihi, gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur.

Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz.

Bilimde, sanatta, medyada, son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor.

Gençlerimiz, ülkenin siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstleniyor.

Parlamentoda, belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha çok sayıda genç arkadaşımız var.

Ülkemizin kalkınma, ilerleme, ekonomide büyüme çabalarının merkezinde de yine gençlerimiz önemli yere sahip.

Her bir genç kardeşime şunu tekrar hatırlamak isterim:

Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız.

Türkiye’nin en büyük gücü, milletimizin en büyük umudu sizlersiniz.

Ülkemizi parlak ideallerine ulaştırmak için çok çalışacağınıza yürekten inanıyorum.

Hepinize umut dolu, huzur ve barış dolu bir gelecek diliyorum."