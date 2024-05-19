Suç örgütü soruşturması sürüyor: 7 tutuklama

Gözaltındaki 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri tamamlandı.

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Elde edilen dijital materyal incelemelerine ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiği belirtildi.

HTS analiz raporlarının düzenlenmesi ve MASAK verilerinin incelenerek rapor haline getirilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Delillerin dosyaya kazandırılmasından sonra suç yönünden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir hukuki değerlendirme yapılacağı öğrenildi.