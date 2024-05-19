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Türkiye
AA 19.05.2024 20:02

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da gösteri yaptı

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da gösteri yaptı
[Fotograf: AA]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Doğu Park Amfi Tiyatro'da MSB Mehteran Birliği sevilen marşları seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ise nöbet değişimi ve tüfekleriyle gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da gösteri yaptı

Muhafız Alayı ile MSB Mehteran Birliğinin gösterilerini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Etkinliklere, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da katıldı.

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19 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Samsun
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