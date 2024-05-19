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Türkiye
AA 19.05.2024 18:12

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun'da gösteri uçuşu yaptı
[Fotograf: DHA]

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

Doğupark'ta düzenlenen programda önce Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait helikopter gösteri yaptı.

Daha sonra Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın gösteri sundu.

HÜRJET ilk kez Samsunluların karşısına çıktı

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kağıt üzerindeki çizimlerden gerçeğe dönen ve gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da ilk kez özel bir gösteri gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun'da gösteri uçuşu yaptı

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in 20 dakikalık gösterisini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Kentin farklı bölgelerinden de takip edilen gösteriyi vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ile vatandaşlar izledi.

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve HÜRJET Samsun'da gösteri uçuşu yaptı

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19 Mayıs HÜRJET Samsun Savunma Sanayii
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