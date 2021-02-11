2015 yılında yaklaşık 7 bin polis memuru Adana Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Adana Şube Başkanlığı iş birliğiyle lösemili çocuklar için düzenlenen kampanya kapsamında gönüllü kök hücre bağışında bulundu.

Yüzde 90 uyum sağlandı

Bağışçılardan biri olan 26 yıllık polis memuru Memduh İşçan’ın dokuları yıllar sonra lösemili bir hastayla yüzde 90 uyum sağladı.

Hastanede yapılan testlerde bir sorunla karşılaşılmaması üzerine, İşçan'ın kök hücreleri 4 saatlik bir işlemin ardından alınarak lösemili hastaya nakledildi.

“Başka bir bedende yaşadığımı hissediyorum”

Verdiği ilik sayesinde başka bir bedende yaşadığını hissettiğini söyleyen İşçan, herkesin kök hücre bağışında bulunması gerektiğini vurguladı:

“Kemik iliğim, aşı yoluyla alındı. Sanki kan bağışında bulunuyormuş gibi cihaza bağlanıp, 3 ünite kan verdim. Bir polis olarak insanların can ve mal güvenliğini korurken, bu tür bağışlarla da onlara hayat vermek çok güzel bir duygu. Sağlıklı olan herkes, herhangi bir korku ya da endişeye kapılmadan kök hücre bağışında bulunmalı. Bağışta bulunup, eşleşme olduktan sonra vazgeçilmesi doğru değil. Vazgeçmesinler.”