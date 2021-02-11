Narkotik köpekleri akademide zorlu bir eğitimden geçiyor. Uyuşturucu gibi narkotik suçlarla mücadelede ekiplere büyük destek sağlıyor.

Akademide eğitilen köpeklerden biri olan Magnum’un görüntüleri Narkotik Eğitim Akademisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldığında büyük ilgi gördü.

Görüntülerde Magnum oldukça heyecanlı bir şekilde görevliden sepeti almak istiyor. Daha sonra, içi mama dolu sepeti ağzına alır almaz paylaşmak için hemen arkadaşına koşuyor.

Magnum’un bu görüntüleri izleyenlere bir kez daha paylaşmanın güzelliğini hatırlatıyor.

