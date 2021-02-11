Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Donan gölden yükselen minare
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı’da baraj gölünün sularına gömülen Başçavuş Köyü’nden geriye kalan cami minaresi, donan baraj gölünden yükselmesiyle ilginç bir görüntü oluşturdu.
Ağrı'ya 18 kilometre uzaklıktaki Başçavuş köyü, Yazıcı Baraj Gölü'nün suları altında kaldı.
7,61 kilometrekareyi kaplayan baraj gölünün sularına gömülen köyden geri ise sadece caminin minaresi kaldı.
Kış mevsimi nedeniyle donan baraj gölünden yükselen minare ise fotoğraf tutkunları için ilginç bir görüntü oluşturdu.
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