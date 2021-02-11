Ağrı'ya 18 kilometre uzaklıktaki Başçavuş köyü, Yazıcı Baraj Gölü'nün suları altında kaldı.

7,61 kilometrekareyi kaplayan baraj gölünün sularına gömülen köyden geri ise sadece caminin minaresi kaldı.

Kış mevsimi nedeniyle donan baraj gölünden yükselen minare ise fotoğraf tutkunları için ilginç bir görüntü oluşturdu.