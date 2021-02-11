Yedikule.

Havası, insanı, tarihi dokusu ile eski İstanbul’u günümüze yansıtan sayılı semtlerden biri.

Bizans döneminden kalan surları, eski Rum evleri, bir zamanlar nice ayrılık ve kavuşmalara ev sahipliği yapmış tren istasyonu ile açık hava müzesini andıran Yedikule’nin mahalle kültürünü devam ettiren bir de bakkalı var.

1963 doğumlu İbrahim Eken babasından kalan Hepşen Bakkaliyesi'ni günümüze kadar taşımayı başardı.

Asırlık bakkal

İbrahim Eken’in babası, Hepşen Bakkaliyesi’ni 1958 yılında devraldı.

Babasının anlattıklarına göre daha önce de bakkal olan dükkanlarının geçmişi yaklaşık 100 yıl öncesine kadar dayanıyor.

Bakkalların mahalle kültürünü yaşatmadaki en önemli unsur olduğunu söylüyor İbrahim Eken.

Bugün bir süpermarkete gidildiğinde market sahibinin tek ilgilendiği şeyin para olduğunu söyleyen Eken, günümüzde bile çoğu mahallelinin evlerinin yedek anahtarlarını kendisine bıraktığını, bunun da insanların mahalle bakkalına olan güvenini gösterdiğini anlatıyor.

Süpermarketlere rağmen mahalleli vazgeçmiyor

Mahalle bakkalı gibi yerel işletmelerin kurumsal firmalara karşı ayakta kalma savaşı verdiğini de vurguluyor İbrahim Eken.

Özellikle süpermarketlerin ucuz ürünler sattığı için insanların onlara yöneldiğini, herkesin de geçim savaşı verdiği için söz söylemeye hakkının olmadığını anlatıyor.

Buna rağmen mahalle sakinleri alışverişte çoğunlukla Hepşen Bakkaliyesi’ni tercih ediyor. Yedikule’nin hala mahalle kültürünü barındırdığını, bunun için Hepşen Bakkaliyesi ve İbrahim Eken’lere ihtiyaç duyduklarını, bu kültürün devam etmesi gerektiğini söylüyorlar.

Gelecekte de var olmasını istiyor

Elinden geldiğince bu mesleği dükkanında devam ettirmek istiyor İbrahim Eken.

İki çocuk sahibi olan Eken, buna rağmen kendisinden sonra Hepşen Bakkaliyesi’ni devam ettirmek isteyecek kimsenin olmadığını da söylüyor.

Hepsen Bakkaliyesi’nin gelecekte de var olmasını çok isteyen İbrahim Eken; “10 yıl üniversite okumuş adama gel bakkallık yap diyemem” diyor.

Sağlığı yerinde oldukça zaten kimseden böyle bir şey istemeyeceğini belirten Eken, yine de her mahallenin yerel işletmeleriyle var olmaya devam edeceğine inanıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu