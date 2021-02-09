Samsun Terme Devlet Hastanesinde görev yaparken grip olduğunu zanneden Doktor Serhan Zengin, çalıştığı hastanede yaptırdığı testte, ikinci kez koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Koronavirüsle yeniden mücadele eden doktor Sezgin, bu kez hastalığı ağır geçirdi.

Sezgin, "Benim endokrin sistemimi ve vücudumuzdaki tuz su dengesini dengeleyen sistemlerimde düzensizlikler başladı. Ben acil olarak yatmak durumda kaldım hastaneye. Dört gün kadar hastanede müşahede altında tutuldum. Dahiliye tarafından verilen tedavi neticesinde vücudum cevap verdi." dedi.

Sezgin, virüsün herkeste farklı semptomlar gösterdiğini söyledi. İkinci kez virüsü yenen doktor, sağlığına kavuştu ve hastalarını kabul etmeye başladı.

Haber: Seyfi Karadeniz