Hem yüzeyde hem de dip balıklarında görülen ve halk arasında “balık biti” olarak adlandırılan parazit türleri balıkların deri, solungaç ve dillerine yapışarak deniz canlılarının beslenmesine ve gelişmesine engel oluyor.

Özellikle çiftlik balıklarının ölümüne neden olan parazitler hem av ekonomisini hem de balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Tüketicilerin korkmasına gerek yok"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, parazitlerin Türkiye sularında 24 türünün olduğunu açıkladı.

Balık parazitlerinin aslında organik balığın bir göstergesi olduğunu söyleyen Doç Dr. Özak, tüketicilerin korkmasına gerek olmadığını vurguladı.