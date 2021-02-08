Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bitkin bulunan karaca tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.
Gölkaypark civarında halsiz görünen karacayı fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye haber verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, karacaya müdahale etti.
Hayvanın ilk muayenesini yapan ekipler, karacayı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.
Etiketler: Doğal Yaşam
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