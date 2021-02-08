Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, Acil Yardım Doğa Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve dağcı Cengil Aslan, geleneksel Nemrut dağı tırmanışının 10.’sunu gerçekleştirdi.

Kar altındaki heykeller görüntülendi

Her yıl Nemrut Dağı’na tırmanış geçekleştiren dağcılar geçtiğimiz yıl tipi nedeniyle zirveye çıkamamıştı. Bu yıl 8 saatlik yürüyüşün ardından Nemrut Dağı’na ulaşan dağcılar, kar altında kalan heykelleri görüntüledi.

2 bin 206 metre yükseklikte bulunan devası heykellerin büyük bir bölümünün kar altında olduğu görüldü. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 4-5 metreyi bulduğu belirtildi.

Şiddetli rüzgar tırmanışı etkiledi

Saatler süren yürüyüşün sonunda zirveye çıkmayı başarabilen dağcılar, şiddetli rüzgar nedeniyle zirvede fazla duramadı.

Dağcılar, yaklaşık yarım saat sonra zirveden geri indi.