Unutulmaz sanatçı Müzeyyen Senar, 16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşında şarkılarını hatasız söylemeye başladı.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Senar’ın eğitim hayatı İstanbul’da geçti. Müzik öğretmeni sayesinde Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne kaydoldu. Burada güçlü sesiyle öğretmenlerinin ilgisini çekti.

Dönemin önemli eğitimcilerinden Sadettin Kaynak, Mustafa Nafiz Irmak, Lemi Atlı ve Selahattin Pınar’dan dersler aldı.

Atatürk'ün özel meclisinde şarkılar söyledi

İlk olarak İstanbul Radyosu’nda şarkılarını seslendiren Senar, hafızalarda sesiyle iz bıraktı. Müzeyyen Senar, Mustafa Kemal Atatürk’ün de ilgisini çekti. Atatürk’ün özel meclisinde şarkılar seslendirdi.

Senar, ilk konserini İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda 19 Aralık 1936’da verdi. Üstünden çok zaman geçmeden ilk taş plağını da çıkardı.

“Devlet Sanatçısı” seçildi

Senar, Yesari Asım Arsoy’un "Ümitlerim hep kırıldı, yarim artık gelmeyecek" parçasını taş plağa kaydetti. Sanatçı, 1941'de İstanbul Radyosu'ndan ayrıldı.

Müzeyyen Senar, 1998’de “Devlet Sanatçısı” seçildi. “Cumhuriyetin Divası” olarak da bilinen Senar, son konserini 2006’da verdi ve 8 Şubat 2015’te hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Müzeyyen Senar'ın eserleri

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz isimlerinden Müzeyyen Senar, 500’den fazla esere sahip. Bu eserlerden bazıları şunlar:

“Benzemez Kimse Sana", "Kimseye Etmem Şikayet", "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine", "Dalgalandım da Duruldum", "Gündüzüm Seninle", "Agora Meyhanesi", "Karadır Kaşların Ferman Yazdırır", "Haydar Haydar", "Vardar Ovası".