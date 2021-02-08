Sağlık ekipleri, kar kış demeden en ücra köylere giderek 75 yaş üstü vatandaşlara aşı yapıyor.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine gitmek için yola çıkan ekipler, yolun karla kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Akbaşak Mahallesi'ne ulaşan ekipler, 75 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce oluşturulan, aralarında doktorların da bulunduğu 10 kişilik sağlık ekibini gören vatandaşlar mutlu oldu.

Başhekim de ekipte

Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Bahadır da ekiple birlikte çatıları aşıp vatandaşlara aşı ulaştırdı. Bahadır, İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine gönderilen günlük aşı listesi doğrultusunda vatandaşlara aşı yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bahadır, sağlık ekiplerinin özveriyle görev yaptığını belirterek, "Coğrafi olarak zor bir bölgede çalışıyoruz. Hava şartlarının da zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama tüm bu zorluklar hizmetimizi engellemiyor. Sağlık hizmetini evlerine kadar götürdüğümüz için güler yüzle karşılanıyoruz. Aşı uygulamasının ardından hastaları bir süre gözlemleme fırsatımız oluyor. Vatandaşlarımıza tıbbi olarak önerilerimiz oluyor" dedi.

Ekipte yer alan Dr. İhsan Yüce de aşılama sürecini oluşturulan takvim doğrultusunda sürdürdüklerini, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürebilmek için zorlu kış koşullarında özveriyle çalıştıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Aşı oldum, Allah razı olsun"

Aşı yapılan 83 yaşındaki Hamide Kaya sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Hamidiye Kaya, "Bugün aşı oldum, Allah razı olsun. Allah inşallah bu virüsü ülkemizden def eder. Artık kimse ölmesin. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

82 yaşındaki Cemil Şimşek de aşıda öncelikli gruba dahil edilmelerine sevindiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Aşı olduk. Artık daha iyi korunuruz. İnşallah tez zamanda bu hastalık ortadan kalkacak."